Donazioni Mesotelioma: 12.450 € dal ‘FuckCancer Choir’, 5.000 alla LILT

Nei giorni scorsi è stato consegnato a ‘Solidal per la Ricerca’ un assegno da 12.450 euro, ovvero i proventi delle donazioni fatte al FuckCancer Choir in occasione del concerto di beneficenza “Sulle note della ricerca 3” che si è tenuto lo scorso 20 novembre al Teatro Alessandrino, con la partecipazione di Antonella Clerici.

LE PAROLE

“Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato al concerto – ha detto Stefania Crivellari, biologa del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione dell’Ospedale di Alessandria e direttrice del FuckCancer Choir – grazie alla loro generosità siamo qui oggi, emozionati e orgogliosi di quanto fatto e fiduciosi su quanto la ricerca certamente potrà fare oggi e in futuro”.

Insieme a lei, al momento della consegna, l’altra fondatrice del coro, Federica Grosso, Responsabile della struttura Mesotelioma dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria: “All’interno del coro, così come in questo momento, si respira quell’energia con cui vorremmo affrontare tutti i giorni il nostro lavoro. Abbiamo voluto diventare un’associazione anche per essere collettori di fondi al fine di supportare i progetti di ricerca sui tumori rari, un tema solitamente di nicchia per i grandi investitori delle case farmaceutiche ma che invece ha un importante impatto sul nostro territorio”.

IN FAVORE DELLA LILT

Il ricavato del concerto è stato suddiviso come da tradizione con Lilt Alessandria, a cui sono stati destinati 5.000 euro: “Grazie per questa donazione che ci consente di dare una bella spinta al progetto da poco avviato per l’acquisto di un video-dermatoscopio di ultima generazione che renderà le immagini più nitide e precise, andando a migliorare le diagnosi dei tumori cutanei. Noi abbiamo alcuni ambulatori di prevenzione all’interno dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria e quello più frequentato è proprio dedicato alle lesioni cutanee” ha spiegato Roberta Libener, Presidente della Lega Tumori Alessandria.