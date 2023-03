Dal laboratorio al paziente: domani all’Ospedale la presentazione dei progetti integrati DAIRI-DiSIT

Il DAIRI (Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione), che unisce professionalità dell’Ospedale e dell’ASL di Alessandria, e il DISIT (Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica) dell’Università del Piemonte Orientale hanno dato vita a una serie di importanti laboratori integrati di ricerca.

L’obiettivo

I laboratori hanno come obiettivo primario quello di generare innovazione e trasferire i risultati scientifici nella pratica clinica. Un lavoro fondamentale per il miglioramento della vita dei pazienti e, più in generale, dei cittadini.

L’evento

Si terrà nel Salone di Rappresentanza dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria (via Venezia 16) domani giovedì 2 marzo a partire dalle ore 14. con il titolo “Dal laboratorio al paziente: la Ricerca per la cura e l’assistenza”. È previsto un fitto programma di interventi dopo i saluti dei direttori Antonio Maconi (DAIRI), Annalisa Roveta (Laboratori di Ricerca), Leonardo Marchese (DISIT–UPO) e Luigi Mario Castello (struttura a direzione universitaria di Medicina interna-AO AL).

Info

e-mail dr.sa Francesca Ugo: [email protected]

iscrizioni: http://ow.ly/A7j250N0ovy