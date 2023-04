Parte oggi, con la prima tappa in Piazza della Libertà davanti al palazzo comunale di Alessandria, il nuovo progetto ideato da Confcommercio Alessandria in collaborazione con Castellazzo Soccorso – AMC Mobility, per promuovere la salute e la sicurezza dei lavoratori delle imprese grazie all’organizzazione e realizzazione di un pacchetto di servizi in ottica di prevenzione e tutela, con l’utilizzo di un ambulatorio mobile attrezzato, in grado di raggiungere aziende e persone.

I servizi saranno disponibili in giornate differenti nei 3 centri commerciali naturali della città (il centro, il Quartiere Cristo, Spinetta Marengo).

La prima sperimentazione del servizio vedrà i dipendenti Confcommercio sottoporsi alle visite il 7 aprile ed è in via di definizione il calendario dei prossimi appuntamenti itineranti che saranno riservati alle imprese. Come richiedere il servizio Contattare gli uffici della Confcommercio di via Modena 29

telefono: 0131- 314800

e-mail: [email protected]

WhatsApp: 351 777 7268

Le parole

Così hanno spiegato l’iniziativa presidente e direttore di Confcommercio, Vittorio Ferrari e Alice Pedrazzi : “La salute è il nostro bene più prezioso, da tutelare e preservare. Per questo abbiamo pensato un progetto per supportare i Soci negli adempimenti con il medico del lavoro e piani di welfare aziendale, nell’ottica del miglioramento della qualità della vita dei collaboratori. Grazie all’ambulatorio mobile di AMC Mobility, le imprese avranno un servizio completo, con risparmio di tempo e semplificazioni burocratiche, per il benessere dei loro dipendenti”.