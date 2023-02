Cardiologie aperte: oggi l’Ospedale di Alessandria risponde dalle 14 alle 16 al numero 800 05 22 33

Nella settimana di San Valentino, il cuore è al centro dell’iniziativa “Cardiologie aperte 2023” promossa dalla Fondazione “per il Tuo cuore” per la sensibilizzazione sulle malattie cardiovascolari.

Anche quest’anno è attivo il numero verde 800 05 22 33 dedicato ai cittadini che potranno chiamare gratuitamente i professionisti della Cardiologia dell’Ospedale di Alessandria dalle 14 alle 16 di oggi, giovedì 16 febbraio.

Le previsioni e la prevenzione

“Entro il 2030 – ha spiegato la ‘Fondazione per il Tuo cuore’ – si prevedono nel mondo 24 milioni di morti all’anno per cause cardiovascolari. Le malattie cardiovascolari restano ancora oggi la principale causa di morte nel nostro Paese , essendo responsabili del 44% di tutti i decessi , con una prevalenza più elevata della media europea (7.499 casi ogni 100mila abitanti) anche a causa dell’età media particolarmente alta della nostra popolazione. Chi sopravvive a un attacco cardiaco diventa un malato cronico, poiché la malattia modifica la qualità di vita. In Italia, secondo i dati Istat, la prevalenza di cittadini affetti da invalidità cardiovascolare è pari al 4,4 per mille e il 23,5% della spesa farmaceutica italiana è destinata a farmaci per il sistema cardiovascolare. Perciò è fondamentale ridurre il rischio cardiovascolare: la maggior parte degli eventi cardiovascolari è evitabile attraverso la prevenzione, come l’iniziativa di Cardiologie aperte“.