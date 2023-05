Alessandria: oculista e dentista gratis per i più ‘deboli’ nel nuovo ambulatorio di via Buonarroti

Taglio del nastro, venerdì mattina, per l’inaugurazione ufficiale della sede alessandrina, in via Buonarroti 1, della “Società per gli Asili Notturni Umberto I” di Torino dove sarà attivato uno studio medico, oculistico e odontoiatrico per fornire cure specialistiche totalmente gratuite alle fasce più deboli del territorio, coinvolgendo una équipe di professionisti volontari.

La segnalazione dei pazienti spetterà agli Assessorati alle Politiche Sociali dei Comuni e dei Servizi Sociali sul territorio e all’organizzazione di servizi sociali di Alessandria C.I.S.S.A.C.A.

I locali di via Buonarroti 1 (ex Imex), nel quartiere Cristo di Alessandria, sono stati messi a disposizione in comodato d’uso gratuito dal Comune di Alessandria.

Al progetto hanno partecipato la Regione Piemonte e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che, tramite il bando “Nessuno escluso”, ha finanziato l’acquisto di macchinari, strumentazioni e materiali di consumo.

Le parole

Così il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano, ha presentato l’iniziativa: “Rappresenta il progetto-tipo cui si rivolge il bando “Nessuno escluso” che ci ha permesso di intervenire a favore degli Asili Notturni, contribuendo all’acquisto delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attività dei medici volontari. Un servizio di qualità che gli Asili intendono garantire a tutti coloro che hanno bisogno di quelle cure mediche necessarie, che diversamente non si potrebbero permettere per motivi economici”.

La sede di Alessandria si affianca a quelle di Torino, Genova, Massa Marittima, Perugia, Taranto, Sassari, Ivrea e Pinerolo e sarà pienamente operativa nelle prossime settimane. Il responsabile del progetto Pier Giuseppe Rossi, rappresentante alessandrino della Società Asili Notturni di Torino, ha spiegato: “Nei prossimi giorni inizierà il percorso per organizzare i tempi di intervento, secondo le disponibilità dei medici volontari e i contatti con le istituzioni. Si concretizzeranno anche gli aspetti tecnici per le comunicazioni, nell’ottica della riuscita del progetto”.

Info

Per saperne di più: https://www.asilinotturni.org/