E’ stato siglato in settimana un nuovo Protocollo d’intesa tra Sanità regionale, Federfarma e Assofarm Piemonte per il progetto sperimentale che consentirà ai cittadini piemontesi di eseguire gratis gli esami di holter pressorio, holter cardiaco e elettrocardiogramma direttamente in farmacia. Obiettivo abbattere le liste d’attesa.

L’accordo

Sarà operativo dal 1° maggio 2024, è stato firmato dall’assessore regionale alla Sanità Icardi, dal direttore della Sanità Sottile, dal presidente di Federfarma Piemonte Massimo Mana e dal delegato regionale di Assofarm Mario Corrado. L’investimento da parte della Regione è di 2,5 milioni fino al 31 dicembre 2024, con possibilità di rifinanziamento nell’ambito del prossimo accordo nazionale.

Al momento più di metà delle farmacie piemontesi è attrezzata per queste prestazioni; i referti verranno eseguiti da specialisti cardiologi in telemedicina e consegnati al paziente nelle stesse farmacie. Elenco farmacie aderenti disponibile nei prossimi giorni su: quifederfarma.it

Chi ha diritto

Le prestazioni gratuite saranno per tutti i cittadini piemontesi affetti da patologie di medio e alto livello, con pre-valutazione del rischio cardiovascolare eseguita direttamente in farmacia. Per esempio soggetti in terapia con medicinali per colesterolo, diabete, ipertensione e patologie cardiache.

Non è necessaria la ricetta medica, ma è sufficiente presentarsi in farmacia per valutare i requisiti di ammissione (al massimo 3 all’anno per ogni prestazione) ad Elettrocardiogramma (ECG), Holter cardiaco, Holter pressorio, misurazione dinamica della pressione arteriosa.

Le parole

Così il presidente Cirio: “La telemedicina è uno strumento fondamentale per dare risposte di cura capillari e le farmacie diventano sempre più avamposti di prima assistenza, soprattutto in zone disagiate e per i soggetti più fragili”.

Così l’assessore Icardi: “In questo modo otteniamo un doppio risultato: la prevenzione secondaria per le persone già affette da patologie e un efficace contributo all’abbattimento delle liste di attesa”.

Così Mana e Corrado, rappresentanti dei farmacisti: “La farmacia aumenta i servizi offerti e rafforza il suo presidio sul territorio. Questo è il primo tassello di un progetto che diventerà strutturale. Sempre più le farmacie sono un anello fondamentale della sanità pubblica”.