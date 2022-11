E’ un sostegno che arriva proprio durante la Settimana della Ricerca quello di Cittadinanzattiva Regione Piemonte che, a seguito di una donazione effettuata da un privato che preferisce rimanere anonimo senza divulgare la generosa cifra offerta, ha deciso di dare la propria fiducia a Solidal per la Ricerca e aiutare nello specifico l’attività svolta all’interno del Presidio Riabilitativo Borsalino dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria.

“Questo generoso cittadino – ha spiegato il segretario regionale di Cittadinanzattiva Mara Scagni – ci ha chiesto di scegliere a chi destinare la sua donazione: io da tempo seguo personalmente il progetto di ricerca avviato dal dr. Marco Polverelli al Borsalino insieme al Prof. Umberto Lucia del Politecnico di Torino e quindi ci è sembrata la decisione migliore per supportare la ricerca in ambito riabilitativo sul nostro territorio. Siamo infatti convinti che il settore della ricerca meriti un aiuto concreto per continuare a svilupparsi e portare a risultati nell’ottica di un miglioramento della qualità di vita dei pazienti”.

L’IMPEGNO DI SOLIDAL

Donare alla ricerca significa investire sul futuro e anche grazie a questo gesto di generosità Solidal potrà proseguire la sua azione di supporto alle attività di ricerca coordinate dal Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione, diretto da Antonio Maconi .

In particolare i fondi saranno destinati al team del dr. Polverelli, Direttore di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Ospedale di Alessandria, per lo studio e l’analisi del passo e per la valutazione quantitativa dinamica delle capacità motorie degli arti inferiori, efficace in un programma riabilitativo per recupero del cammino.

Il Comitato di Solidal per la Ricerca esprime quindi grande gratitudine per questa donazione che andrà a supportate l’Unità di Ricerca in Riabilitazione, con tutti i suoi operatori e i numerosi pazienti ricoverati al Borsalino, al fine di ottenere conoscenze sempre maggiori per migliorarne le cure.