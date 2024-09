Prevenzione cardiovascolare, il “Mese del Cuore” fa tappa a Eboli

EBOLI (ITALPRESS) – Tappa a Eboli, in provincia di Salerno, per “Il Mese del Cuore”, l’iniziativa promossa da Danacol di Danone e Policlinico Gemelli di Roma per sensibilizzare gli italiani sul tema della prevenzione delle malattie cardiovascolari, in particolare sul controllo del colesterolo. Dopo le edizioni dei precedenti anni a Milano e Roma, “Il Mese del Cuore” arriva ora anche al Sud per offrire per tre giorni alla popolazione di Eboli, con il supporto dei medici del Gemelli, check up gratuiti per la misurazione di 8 fattori di rischio cardiovascolare.

