Ospedale: domande entro il 19 gennaio per il Master in “Data Management sperimentazioni cliniche”

Prenderà il via nel mese di marzo 2024 la terza edizione del Master di I livello in “Data Management e coordinamento delle sperimentazioni cliniche” , attivato dal Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DiSIT), diretto da Guido Lingua , dell’Università del Piemonte Orientale (UPO) in stretta collaborazione con il DAIRI, il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione diretto da Antonio Maconi . Un corso diretto dal pro-rettore UPO Roberto Barbato e che ha ricevuto il patrocinio del Gruppo Italiano Data Manager (GIDM) – Coordinatori di Ricerca Clinica e dell’Associazione Italiana Contract Research Organization (AICRO).

Il master è aperto ad un massimo di 35 studenti: si dovrà presentare domanda di ammissione entro il 19 gennaio 2024 . I selezionati in base al curriculum dovranno poi presentare la domanda di iscrizione entro il 23 febbraio .

Il piano formativo del Master prevede 1.500 ore suddivise in attività di didattica frontale, formazione individuale ed esercitazioni pratiche all’interno dell’ Azienda Ospedaliera di Alessandria , nonché una prova finale prevista per ottobre 2025.

Visitare la pagina: www.uniupo.it/it/corsi/master/master-di-i-livello/data-management-e-coordinamento-delle-sperimentazioni-cliniche-iii-ed.

Così il vice direttore del Master, Marta Betti : “Il master ha l’obiettivo di formare professionisti in grado di occuparsi di ricerca clinica. Fornisce conoscenze e competenze per Data Manager, Clinical Study Coordinator e Infermieri di ricerca e Principal Investigator. Un’occasione, quindi, di avviare un percorso formativo altamente qualificante: basti pensare che il 100% dei masterizzati della scorsa edizione , per metà proveniente da fuori regione, ha già trovato lavoro nell’ambito della ricerca e così era stato anche per gli studenti della prima edizione”.