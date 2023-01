Ospedale di Alessandria: l’Associazione Bios dona attrezzature e materiali a Senologia e Oncologia

L’associazione di volontariato ‘Bios-Donne operate al seno’ ha consegnato nei giorni scorsi attrezzature e materiali che andranno a implementare il Centro Senologico, il Day Hospital Oncoematologico e il reparto di Oncologia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria.

La presidente dell’associazione Marta Martini ha spiegato che, grazie agli amici di Marinella Giacobbe Amelotti, durante una serie di cene da lei organizzate in memoria del marito Gianni e della fisiatra Luisa Bruni, Bios ha raccolto ben 12.000 euro utilizzati per l’acquisto e la donazione al Centro Senologico di un Gamma detector, strumento voluto e scelto dal compianto direttore Carlo Vecchio, e che, come ha sottolineato la dirigente medico Maria Caterina Canepa, è fondamentale per il trattamento dei tumori al seno.

Il Gamma detector, infatti, è una sonda utilizzata dalla struttura di Medicina Nucleare diretta da Alfredo Muni sia per la ricerca di linfonodi sentinella, sia per la localizzazione radioguidata di lesioni mammarie occulte, cioè non palpabili, realizzando la cosiddetta Snoll, metodica che può essere eseguita solo in Breast

Unit, come la nostra, che dispongono di un Servizio di Medicina Nucleare sinergico alla Chirurgia Senologica.

L’associazione Bios, inoltre, ha donato al reparto di Oncologia e al Day Hospital onco-ematologico, diretti da Maura Rossi, 2 bilance digitali con statimetro, un carrello portabiancheria e un carrello porta-farmaci grazie alle offerte e gli eventi del 2022 e 2 monitor multi-parametrici con i fondi raccolti per il calendario 2023.