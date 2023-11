Ospedale di Alessandria: il 1° premio ‘Riccoboni Solidal’ va ad un progetto su microbiota e asma

“Valutazione delle alterazioni nel microbiota intestinale come fattore predittivo allo sviluppo di asma bronchiale: studio di fattibilità in una popolazione pediatrica del territorio Alessandrino”. È questo il titolo del progetto che si è aggiudicato la prima edizione del Premio Roberto Riccoboni Solidal, nato dalla partnership tra Solidal per la Ricerca e la Riccoboni Holding Srl.

Il premio

Dedicato ai professionisti della SSD Laboratori di Ricerca del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), diretto da Antonio Maconi, il premio ha previsto una somma di 15.000 euro da destinare proprio al sostegno alla ricerca sanitaria all’insegna della valorizzazione del merito, con una particolare attenzione alla capacità di studio delle patologie legate a fattori ambientali, al contributo innovativo legato alle attività dei laboratori, al valore e impatto generato nella risposta ai bisogni di salute del territorio e all’incremento della produzione scientifica dei laboratori stessi.

Lo studio vincitore