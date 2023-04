Ospedale di Alessandria, ecco ‘bio-banca’: raccoglie, conserva e distribuisce campioni biologici umani

Alessandria Biobank è un’unità di servizio senza scopo di lucro, finalizzata alla raccolta, processazione, conservazione e distribuzione di campioni biologici umani e di dati ad essi collegati per ricerca e diagnosi.

La storia

Afferente al DAIRI, ha radici robuste: nata nel 1989 attraverso una raccolta di campioni biologici all’interno di Anatomia e Istologia Patologica dell’ospedale, oggi ospita, nei nuovi locali inaugurati nel 2022, la Banca Biologica del Mesotelioma, la Biobanca del Carcinoma mammario e il Biorepository, in cui vengono raccolti e processati i campioni biologici relativi agli studi clinici.

La sua evoluzione nel tempo è testimoniata in primis dall’impegno scientifico che ha portato quest’anno all’approvazione al Comitato Etico di due studi dedicati rispettivamente alla “Raccolta biobanking di materiale biologico cutaneo in pazienti affetti da carcinoma baso-cellulare e carcinoma squamo-cellulare associato ad una raccolta dati” e alla diffusione nelle scuole della conoscenza delle attività di biobanking e dello sviluppo della consapevolezza della rilevanza della donazione per una medicina personalizzata.

Le reti di collegamento

Grande rilevanza è poi data dalle reti in cui la Biobanca aziendale si inserisce, a partire dalla rete italiana ed europea delle biobanche (BBMRI) fino ad arrivare a Orphanet, risorsa unica nel suo genere, che riunisce e incrementa le conoscenze sulle malattie rare, allo scopo di migliorare la diagnosi, la presa in carico e il trattamento dei pazienti con malattia rara.