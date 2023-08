Intelligenza artificiale a supporto degli infermieri: ecco lo studio dell’Ospedale di Alessandria

Che tipo di supporto può dare l’intelligenza artificiale (AI) all’assistenza infermieristica? Negli ultimi anni si è dimostrato il potenziale impatto che l’uso di queste tecnologie può avere nella pratica clinica, fornendo cure di alta qualità in modo equo ed efficiente.

Tatiana Bolgeo , Direttore del Centro Studi Ricerca delle Professioni Sanitarie del DAIRI, ha spiegato così: “Le applicazioni possono essere molteplici, dal riconoscimento vocale, che accelera e migliora la documentazione infermieristica, fino al ‘text-mining’ (estrazione dai testi), utile ad estrarre milioni di note per identificare pazienti con storie di droga e alcol o per pianificare l’assistenza e il rischio clinico del paziente”.

Allo stesso modo il machine learning, in particolare il deep learning, è stato sperimentato per prevedere la sensazione di dolore e il deterioramento fisico riscontrabili in condizioni critiche acute. Ma l’Intelligenza Artificiale può anche supportare l’integrazione di dati rilevanti (es. dati ambientali, genomici, sanitari, sociodemografici), rafforzando la capacità degli infermieri di fornire cure poliedriche.

La conclusione

Secondo Tatiana Bolgeo “recenti studi hanno evidenziato che gran parte della ricerca sull’intelligenza artificiale, nell’assistenza sanitaria, si è concentrata sull’assistenza secondaria e terziaria, lasciando ancora notevoli opportunità nell’ambito di quella primaria”.

