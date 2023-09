Donazione midollo osseo: solo 1 su 100.000 è compatibile. Torna “Match It Now” fino al 24

È giunto all’ottava edizione “Match It Now”, evento nazionale dedicato alla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche. Fino al 24 settembre saranno molte le iniziative per reclutare nuovi donatori. In particolare, la Medicina Trasfusionale dell’Ospedale di Alessandria, diretta da Francesca Pollis, già dall’11 settembre ha aperto le sue porte a tutti i cittadini che sono interessati ad avere maggiori informazioni sulla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, supportandoli nell’iscrizione al Registro dei Donatori (IBMDR).

Le parole

Spiega Lia Mele, Responsabile del Laboratorio del Servizio Trasfusionale: “I potenziali donatori mondiali sono 41 milioni, di cui 490.000 in Italia, ma si calcola che ogni anno nel mondo sono circa 80.000 i pazienti che necessitano di trovare una compatibilità (in Italia oltre 1.600), si capisce l’importanza di “Match It Now”. Nelle province di Alessandria e Asti sono oltre 16.500 gli iscritti, di cui quasi 13.000 attivi”.

Sabrina Leoncino, Responsabile della Struttura Donazioni, ricorda: “Per diventare potenziali donatori basta avere tra i 18 e i 35 anni, godere di buona salute e pesare più di 50 kg. Il Registro Italiano dei Donatori di Midollo Osseo manterrà poi gli iscritti registrati fino al compimento dei 55 anni”.

Info

Medicina Trasfusionale AO AL (presidio civile, piano terra, blocco A) dal lunedì al venerdì alle ore 9 alle ore 13 – telefono 0131 206418

(presidio civile, piano terra, blocco A) dal lunedì al venerdì alle ore 9 alle ore 13 – telefono 0131 206418 Croce Rossa durante il pubblico prelievo di sangue il 23 a Serravalle Scrivia, il 30 a Tortona o a Cartosio

durante il pubblico prelievo di sangue il 23 a Serravalle Scrivia, il 30 a Tortona o a Cartosio AVIS Alessandria e Provinciale durante il pubblico prelievo di sangue il 23 e il 30 a Valenza

durante il pubblico prelievo di sangue il 23 e il 30 a Valenza Eventi “Match It Now” il 23 settembre ad Acqui Terme (Portici via Saracco) o ad Asti (Piazza Alfieri).

Possibile effettuare la pre-iscrizione al Registro al sito: https://donatori.galliera.it/preiscrizione/.