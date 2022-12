Apparecchio invisibile: che cos’è e quando preferirlo

Per avere il sorriso perfetto che hai sempre desiderato, oggi non devi più fare i conti con scomodi e costosi apparecchi tradizionali poiché è finalmente arrivato l’apparecchio trasparente.

Apparecchio trasparente: di che cosa stiamo parlando

Quando senti parlare di apparecchi invisibili o trasparenti, sappi che si tratta di un sistema per sistemare i denti in modo del tutto impercettibile.

Se pensi che l’apparecchio per i denti sia solo per bambini, ti sbagli di grosso. Forse anche tu sei andato dal dentista per controlli regolari e sei caduto dalle nuvole quando ti è stato detto che dovresti indossare un apparecchio. La domanda che sorge spontanea è come sia possibile dover indossare un apparecchio per i denti in età adulta ritrovandosi costretti a nascondere il sorriso e l’intero volto. Niente paura: per fortuna esiste l’apparecchio trasparente.

Quando si parla di apparecchio invisibile, si fa riferimento ad allineatori dentali, dispositivi medici sottili e trasparenti per raddrizzare, spostare e allineare in modo graduale i denti o addirittura correggere una malocclusione. Si tratta di mascherine realizzate su misura e sostituite ogni due settimane per regolare la posizione del dente senza conseguenze negative sull’aspetto estetico. Questi rivoluzionari apparecchi per denti sono realizzati con un materiale semi rigido termoplastico specifico per uso medico e ovviamente sono privi di BPA o altri materiali tossici. Un’altra cosa importante da dire riguarda l’apparecchio trasparente costo che non è più alto del prezzo di un apparecchio normale, come molti credono erroneamente, ma permette invece di risparmiare circa un 30% rispetto all’ortodonzia tradizionale. Oggi sul mercato vi sono varie opzioni, basta cercare su internet per esempio dr smile vs invisalign per vedere le differenze tra i principali marchi.

Apparecchio invisibile: quando è la soluzione migliore

Un allineatore dentale trasparente è quello che ci vuole per evitare di dover indossare una soluzione tradizionale in età adulta che si rivelerebbe poco comoda. Inoltre, un apparecchio trasparente consente di non doversi sentire a disagio nelle varie situazioni quotidiane, sia lavorative sia sociali. Non ci sono limiti nell’adottare un allineatore dentale trasparente, ovviamente, prima di poterlo indossare sarà necessaria l’autorizzazione del dentista.

Per quanto riguarda i risultati, non è possibile dire in anticipo quanto tempo ci vorrà poiché tutto dipende dalla situazione di partenza. Tuttavia, la tempistica non è in realtà un problema perché la persona che lo indossa può continuare a svolgere la sua normale vita senza alcun tipo di limitazione. In pratica, ti sembrerà quasi di non indossarlo.

In conclusione, l’apparecchio trasparente è una soluzione del tutto invisibile per regolare e raddrizzare i denti. Fa al caso tuo se sei alla ricerca di una soluzione alternativa e meno invasiva rispetto al classico apparecchio per denti che è scomodo, doloroso e di difficile manutenzione, oltre che costoso. Tutti questi problemi e difetti sono assenti quando si parla di un allineatore trasparente per denti.