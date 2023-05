A Montecastello i ricercatori dell’Europa e del Mondo per studiare gli effetti dannosi dei Pfas

Ha preso ufficialmente il via in questi giorni a Montecastello la prima raccolta dati per il progetto H2020 – Scenarios , inserito nel programma Horizon 2020 Framework Programme che ha visto un contributo di quasi 12 milioni €.

Il progetto

Comprende 19 organizzazioni di 10 Paesi europei, oltre a Israele, Usa e Canada, è promosso e coordinato dal prof. Francesco Dondero del DiSIT e dal prof. Leonardo Marchese dell’UPO, e vede come partner strategico l’Ospedale di Alessandria con il DAIRI, diretto da Antonio Maconi .

Lo studio

Al centro del caso di Montecastello ci sono i PFAS, sostanze perfluoroalchiliche usate in campo industriale. L’obiettivo è la migliore comprensione degli effetti dei PFAS, raccogliendo importanti informazioni sulla realtà del nostro territorio per salvaguardare la salute pubblica.

Nel progetto Scenarios sono previsti 4 casi di studio: oltre a quello del Comune di Montecastello, ne seguiranno uno sul territorio del polo chimico di Spinetta Marengo, uno sullo studio retrospettivo delle gravidanze, sempre sul territorio del polo chimico, e uno sulla correlazione tra PFAS e risposta al vaccino anti-Covid 19.