Giornata foreste, Uncem dice: “Impegno dei territori per pianificare, gestire, valorizzare, certificare”

Durante un convegno sulle foreste e l’acqua, tenuto a Bari settimana scorsa e promosso anche dai Carabinieri Forestali, il presidente nazionale Uncem, Marco Bussone, nel suo intervento ha sottolineato l’impegno delle comunità montane nella gestione delle foreste:

“Le Unioni montane di Comuni, le Comunità montane, i Comuni insieme, grandi e piccoli, nella chiave delle Green Communities, sono impegnati a valorizzare, gestire, pianificare, certificare con PEFC ed FSC le foreste italiane, 11 milioni di ettari di Italia. Ciò ci rende un Paese forestale evoluto. Stiamo però investendo ancora troppo poco. Dovremmo fare molto di più, come risposta ai cambiamenti climatici, per nuove opportunità da dare alle zone montane, alpine e appenniniche. Uncem si impegna in questa direzione: il Decreto sugli Accordi di Foresta va in Gazzetta Ufficiale e sarà finanziato dal PNRR. Si apre un percorso virtuoso nuovo, da potenziare, e sono certo che Governo e Parlamento potranno agire su questo fronte affinché le foreste non siano marginali nelle politiche pubbliche”.