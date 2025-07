ACLI: cos’è il Buono VESTA Regione Piemonte?

Il Buono VESTA è un nuovo voucher della Regione Piemonte per le famiglie con figli di età compresa tra 0 e 6 anni, nati dal 1° gennaio 2019. Il Buono può essere richiesto dal genitore/affidatario residente in Piemonte con il minore, assegna un importo graduale: 1.200 euro a famiglie con ISEE inferiore a 10.000 euro; 1.000 euro a famiglie con ISEE tra 10.000 e 35.000 euro; 800 euro a famiglie con ISEE tra 35.000 e 40.000 euro; nel caso di minori con disabilità 1.200 euro a famiglie con ISEE inferiore a 40.000 euro.

Il Buono ha validità 12 mesi a partire dal mese successivo all’ammissione della domanda. Se la domanda sarà ammessa, si potranno poi caricare in piattaforma le spese sostenute per scuola, attività, centri estivi, baby-sitting etc. e si riceverà il rimborso direttamente sul conto corrente indicato con la richiesta di rimborso. Per inviare la domanda, solo online con SPID/CIE, a settembre 2025 la Regione Piemonte istituirà un Click Day. Le domande saranno accolte in ordine di arrivo.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04