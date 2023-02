Cimiteri di Alessandria: on-line la nuova modulistica

È disponibile la nuova modulistica on-line per lo svolgimento delle pratiche e dei Servizi cimiteriali. Tramite il seguente link:

https://www.comune.alessandria.it/servizi/lavori-pubblici-e-urbanistica/cimiteri/modulistica-servizi-funebri-e-cimiteriali

sarà possibile accedere alla pagina web del sito del Comune di Alessandria relativa ai Servizi Cimiteriali, aggiornata e rivista in accordo con la società affidataria della concessione (Cimiteri Alessandrini srl).

In questo modo gli utenti, comodamente da casa, potranno scaricare, tramite computer, smartphone o tablet, la modulistica necessaria per richiedere autorizzazioni o attivare servizi. Con lo scopo di ridurre al massimo l’utilizzo del cartaceo, tutte le richieste dovranno essere inviate in formato elettronico agli indirizzi indicati nei moduli stessi.

Invio documenti

Si chiede agli utenti di utilizzare un unico canale (pec oppure mail) ricordando che:

l’indirizzo pec: [email protected] riceve solo messaggi provenienti da indirizzi pec.

riceve solo messaggi provenienti da indirizzi pec. l’indirizzo mail: [email protected] può essere utilizzato da caselle mail di posta elettronica non certificata.

Ove indicato, i moduli vanno inviati ad entrambi i soggetti (Comune di Alessandria / Cimiteri Alessandrini srl).

Info

Soc. Cimiteri Alessandrini srl: 0131-223085 / 0131-288076

Gestione Servizi Cimiteriali Comune di Alessandria: 0131-515 290