Alessandria, come cambiano i parcheggi sulle strisce blu da domani, 1° luglio

Da domani, martedì 1° luglio, chi parcheggerà ad Alessandria sulle strisce blu, potrà/ dovrà utilizzare queste modalità di pagamento.

1. in contanti, con carta di credito e bancomat, attraverso i nuovi parchimetri (grigio antracite) che verranno installati a partire da domani (partendo da p.za della Libertà, p.za Garibaldi e p.le Ambrosoli).

2. con il telefono, scaricando da un qualsiasi App Store una di queste app gratuite che consentono il pagamento digitale: Telepass; EasyPark; MyGestopark; Neos Park (solo tramite la app scaricabile gratuitamente e non più con la “scatoletta”, dismessa da Amag Mobilità).

I VOUCHER – Dal 1° luglio i voucher di parcheggio non avranno più valore. Si raccomanda quindi ai cittadini di non acquistarli e non utilizzarli. Chi ne avesse ancora di inutilizzati, si rivolga ad AMAG Mobilità per il rimborso.

I PARCOMETRI – Dal 1° luglio verranno sostituiti i parcometri cittadini, sostituendo quelli blu con quelli grigio antracite. Le sbarre di piazza della Libertà e piazza Ambrosoli saranno alzate e, per pagare, servirà utilizzare i metodi indicati sopra.

LE TARIFFE E GLI ORARI – In questa fase di transizione resteranno gli stessi.

GLI ABBONAMENTI – Potranno essere sottoscritti tramite l’app gratuita MyGestopark (senza costi aggiunti) o con l’app Easy Park (con un piccolo sovrapprezzo). Per chi ha un abbonamento annuale con Amag Mobilità, deve segnalarlo con una mail a [email protected] allegando prova di avvenuto pagamento e targa del veicolo, o recandosi allo sportello URP del Comune di Alessandria, in Piazza Della Libertà 1, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 14.

Segnalare il pagamento è importante per evitare le multe.

SCARICARE LE APP – Per ricevere supporto basta recarsi allo sportello URP del Comune di Alessandria, in Piazza della Libertà, 1, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 14.