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ACLI: il lavoro domestico e il diritto alle ferie

DiRaimondo Bovone

Giu 14, 2026 , , , , , ,

Tutte le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto alle ferie, anche nel Lavoro Domestico. È un diritto a cui non si può rinunciare, perché sono indispensabili al recupero delle forze psicofisiche.
Le ferie vanno concordate insieme al datore di lavoro, cercando di conciliare le reciproche esigenze. Se una lavoratrice o un lavoratore domestico non ha la cittadinanza italiana, può cumulare le ferie di 2 anni e usufruire così di un periodo più lungo. Questo potrà permettere di programmare con serenità il viaggio nel paese di origine.
Per ogni anno di lavoro prestato si ha diritto a 26 giorni di ferie, indipendentemente dall’orario di lavoro. Ovviamente la settimana deve essere considerata di 6 giorni lavorativi, dal lunedì al sabato.
Quando si è in ferie si ha diritto alla normale retribuzione, ovvero 1/26 dello stipendio mensile.
Se da contratto si usufruisce di vitto e alloggio, quando si è in ferie si dovrà percepire il loro compenso sostitutivo.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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