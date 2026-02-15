ACLI: chi può richiedere la Prestazione Universale?

Fino al 31 dicembre 2026 sarà attiva la Prestazione Universale che ha l’obiettivo di migliorare le prestazioni assistenziali per il supporto della domiciliarità e dell’autonomia personale degli anziani non autosufficienti.

La Prestazione Universale è erogata dall’INPS solo su richiesta dalla persona anziana non autosufficiente e, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve far valere i seguenti requisiti sanitari: età anagrafica pari o superiore a 80 anni; riconosciuto un livello di bisogno assistenziale gravissimo; ISEE socio-sanitario ordinario, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro; titolare di Indennità di Accompagnamento.

Per il riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo è richiesto requisito sanitario valutazione della disabilità gravissima e il requisito sociale: sussistenza di un bisogno assistenziale che rispetti determinati parametri.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04