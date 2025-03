Comune di Alessandria: nuova rete di telecamere per la sicurezza in città e nei sobborghi

Il nuovo sistema di monitoraggio video, pensato per rafforzare la sicurezza dei sobborghi di Alessandria, è entrato in funzione. Sono 11 le telecamere già in servizio che inviano le loro immagini direttamente alla centrale operativa della Polizia Locale: 4 a Casalbagliano, 2 a San Michele, 4 a Valmadonna e 1 sul campanile del Duomo, con funzione di stazione meteo e prossimamente consultabile online. Le telecamere installate garantiscono una risoluzione di 5 megapixel, full color, capace di fornire immagini dettagliate anche di notte.

Entro 6 mesi, finiti i lavori di installazione curati da Securitydirect, azienda realizzatrice dell’impianto, la rete di videosorveglianza andrà a raggiungere quota 29 telecamere, un numero che, vista la natura dell’impianto utilizzato, potrà essere aumentato. Il sistema che l’amministrazione ha scelto è quello di infrastruttura video aperta che, una volta realizzata, consentirà al Comune di aggiungere con facilità nuovi occhi elettronici, permettendo anche alle associazioni di cittadini, dopo un confronto con l’Ente, di finanziare la posa di ulteriori apparecchiature, con immagini gestite esclusivamente dalla Polizia Locale.

LE PAROLE – Così il sindaco, Giorgio Abonante, e l’assessore alla Polizia Municipale, Enrico Mazzoni: “Con questa rete di videosorveglianza il Comune fa un passo importante verso la sicurezza integrata dei sobborghi. Il monitoraggio video, gestito dalla Polizia Locale, sarà uno strumento essenziale per scoraggiare, prevenire e punire qualsiasi tipo di azione criminale. Entro settembre contiamo di vedere operative tutte le 29 telecamere e non escludiamo di metterne altre nelle zone in cui dovesse servire. Lavorare per la sicurezza dei cittadini è una priorità della nostra Amministrazione e l’attenzione verso i sobborghi non deve mancare”.