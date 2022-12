La progressiva intensificazione su scala mondiale degli scambi economico-commerciali e il costante aumento delle varie transazioni finanziarie internazionali hanno inevitabilmente portato con sé alla nascita e/o alla crescita di vari settori collaterali; uno di quelli che, più di tanti altri, ha visto una crescita esponenziale è il settore delle traduzioni finanziarie.

Se fino ad alcuni decenni fa gli scambi commerciali e le transazioni economico-finanziarie erano limitate ai grandi operatori economici, negli ultimi anni, anche imprese di piccole e medie dimensioni hanno continui contatti e scambi con imprese di altri Paesi, siano esse imprese commerciali, finanziarie, di servizi o di altro tipo.

Questo continuo contatto con operatori esteri ha ovviamente portato alla necessità di stipulare contratti, presentare prospetti e qualsivoglia tipo di documentazione in due o più lingue; senza contare il fatto che poter comunicare agevolmente e con chiarezza con partner esteri contribuisce enormemente al rafforzamento della propria immagine sul mercato internazionale.

Essendo quello finanziario un ambiente in cui sono in gioco investimenti e capitali di non poco conto, ben si capisce come il ramo delle traduzioni finanziarie abbia assunto sempre di più un ruolo di vitale importanza nell’ambito economico-finanziario, sia per quanto concerne le aziende pubbliche sia per quanto riguarda quelle private.

Traduzioni finanziare, settore delicato

È fuor di dubbio che quello delle traduzioni economico-finanziarie sia un settore estremamente delicato che non può lasciar in alcun modo spazio all’improvvisazione e all’approssimazione; occorrono infatti serietà, esperienza, competenze tecniche specifiche in vari ambiti (commerciale, industriale, legale ecc.), efficienza, riservatezza, professionalità; in sostanza, si tratta di un ramo in cui non c’è assolutamente spazio per il dilettantismo.

A richiedere il servizio di traduzione finanziaria possono essere svariate tipologie di clienti: aziende private o pubbliche, istituti di credito, compagnie di assicurazioni, studi legali, società immobiliari, istituti ospedalieri; più raramente, anche soggetti privati.

I team che effettuano traduzioni finanziarie sono generalmente composti da traduttori con notevoli competenze linguistiche e finanziarie nonché da traduttori madrelingua.

I documenti da tradurre possono essere di vario tipo; trattandosi di ambiti economico-finanziari, più comunemente si tratta di contratti, bilanci, garanzie assicurative o bancarie, dichiarazioni fiscali, resoconti aziendali o bancari, prospetti finanziari o di investimento, disposizioni testamentarie, rendiconti tecnici o patrimoniali ecc.

Come facilmente si può intuire, si tratta di documenti molto complessi in cui il ricorso a espressioni, locuzioni e termini molto tecnici è preponderante; da qui la necessità non solo di una perfetta padronanza della lingua, ma anche una notevole competenza tecnica. Il rischio di errori, malintesi e fraintendimenti non è minimale e potrebbe avere importanti conseguenze sul piano giuridico ed è per questo motivo che i testi tradotti vengono poi sottoposti a successivi rigorosi controlli.

Uno dei fattori da tenere in grande considerazione nell’ambito delle traduzioni finanziarie è poi il rispetto delle tempistiche; molte traduzioni, infatti, riguardano documentazioni che hanno una cadenza periodica (bilanci, documentazioni fiscali, dichiarazioni periodiche) e, conseguentemente, devono essere scrupolosamente rispettate rigorose deadline di consegna.

Le lingue più ricercate

La lingua attualmente più utilizzata in ambito finanziario è quella inglese; moltissimi documenti che trattano di materie dei settori economico-finanziari sono infatti redatti o tradotti in tale lingua. Come detto, però, negli ultimi anni si è assistito a una progressiva internazionalizzazione dei rapporti commerciali e ciò ha portato alla richiesta di traduzioni in lingue diverse da quella di Re Carlo III; per quanto riguarda il nostro Paese, per esempio, sono molto richieste traduzioni in lingua francese e in lingua tedesca, ma anche in lingua spagnola e in russo. Più recentemente si è assistito a un aumento delle richieste di traduzioni in lingua cinese.