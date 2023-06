Lavori di manutenzione negli Uffici Postali di Alfiano Natta e Bergamasco: disponibili Odalengo e Oviglio

Poste Italiane comunica che gli Uffici Postali di Alfiano Natta e Bergamasco saranno interessati da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

Le sedi sono inserite nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15.000 abitanti, con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese, superare il digital divide, sostenere il rilancio di comunità periferiche e portare i servizi della Pubblica Amministrazione.

Per garantire la continuità di tutti i servizi, per i cittadini di Alfiano Natta sarà possibile rivolgersi all’Ufficio Postale di Odalengo Piccolo, sito in Piazza Piemonte 1, aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle ore 13.35, mentre per l’utenza di Bergamasco sarà disponibile la sede di Oviglio, in via XX Settembre 46, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Gli uffici limitrofi a disposizione dei cittadini di Alfiano Natta sono Villadeati e Ponzano, aperti rispettivamente martedì e giovedì dalle 8.20 alle 13.45, sabato fino alle 12.45 e lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle ore 13.35.

Vicini a Bergamasco sono presenti gli Uffici Postali di Frascaro, aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle ore 13.35 e Borgoratto, martedì e giovedì dalle 8.20 alle 13.45, sabato fino alle 12.45.

Dopo l’autorizzazione della Commissione Europea a fine ottobre 2022, i lavori di ristrutturazione sono stati avviati in 300 Uffici Postali in tutta Italia ed entro la fine del 2023 saranno complessivamente 1.500 i nuovi uffici Polis.