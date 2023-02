Le industrie che si occupano di lavorazione delle materie plastiche lo sanno molto bene: al giorno d’oggi è fondamentale dotarsi di estrusori che siano in grado di garantire le massime performance e che siano soprattutto personalizzati. Le esigenze, per quanto riguarda la lavorazione della plastica, sono infatti varie e molteplici ed è proprio per questo motivo che le aziende di punta del settore, come Bausano, si sono impegnate in questi ultimi anni per offrire estrusori di ultima generazione che fossero in grado di assecondare le più svariate necessità.

Bausano non necessita di grandi presentazioni: l’azienda è infatti ormai leader per quanto riguarda la progettazione e la realizzazione di linee di estrusori per la lavorazione delle materie plastiche. Parliamo di un vero e proprio punto di riferimento per le industrie orientate al futuro. Quali sono però le ultime novità proposte da Bausano? Vediamo insieme brevemente quali sono le soluzioni più interessanti del momento. Se desideri scoprire la gamma completa di estrusori per materie plastiche visita questa pagina.

Gli estrusori Bivite Serie MD di Bausano

Senza dubbio, le serie di estrusori bivite MD Plus ed MD Nextmover di Bausano rappresentano le soluzioni più innovative nel campo della lavorazione delle materie plastiche. Possiamo infatti considerarli i fiori all’occhiello dell’azienda, che con queste macchine è in grado di offrire prestazioni notevolmente elevate e nel contempo una significativa riduzione dei consumi energetici. Dotati di tecnologie di ultimissima generazione come lo Smart Energy System, i motori I.E.4 ed il Digital Extruder Control 4.0, questi estrusori firmati Bausano rappresentano la soluzione perfetta per le industrie orientate al futuro, che intendano migliorare la produttività riducendo nel contempo gli sprechi di risorse.

È bene ricordare che Bausano offre anche estrusori bivite specificatamente ideati per il compounding e per la rigranulazione del PVC: macchine di ultima generazione che si rivelano preziose per quelle industrie impegnate nel recupero dei materiali plastici in ottica sostenibile.

Gli estrusori Monovite Serie E-GO di Bausano

Ideali per la lavorazione di materiali che non richiedono un’eccessiva miscelazione, gli estrusori monovite possono rivelarsi una soluzione molto interessante per alcune industrie e quelli della Serie E-GO di Bausano sono di certo i migliori della categoria. Anche in questo caso infatti parliamo di macchine dotate di tecnologie all’avanguardia, in grado di assecondare le esigenze dell’Industry 4.0 e di portare ad una significativa riduzione dei consumi, nell’ottica di una sostenibilità che sta diventando sempre più determinante anche in questo ambito.

Particolarmente innovativo in tal senso è l’estrusore monovite E-GO R, progettato appositamente per il recupero dei materiali di scarto finalizzato al riciclaggio.

L’estrusore da laboratorio MD 30

Nel catalogo di estrusori di Bausano troviamo anche il modello MD 30, pensato appositamente per le operazioni di campionamento in laboratorio. Parliamo di una macchina compatta e versatile, perfetta per test e campionamenti su piccole quantità di materiali. Anche questo estrusore può essere dotato del Digital Extruder Control 4.0: il fiore all’occhiello di Bausano, che permette di monitorare tutte le operazioni e di digitalizzare gran parte del lavoro.