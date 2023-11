Nello stabilimento Solvay di Spinetta Marengo, uno dei più importanti impianti al mondo del gruppo chimico internazionale, si è tenuto settimana scorsa l’incontro di apertura della tre-giorni “Safety Day Solvay”, iniziativa dell’azienda dedicata al tema della sicurezza. L’evento di quest’anno è stato organizzato in collaborazione con l’ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Lavoro).

L’evento

Tra le tematiche chiave affrontate, ampio spazio è stato dedicato all’applicazione delle Regole Salvavita Solvay e all’utilizzo dei DPI, in particolare alla scelta dei guanti in relazione al lavoro svolto e al corretto uso degli oto-protettori. Filo conduttore dell’iniziativa è la diffusione e sensibilizzazione alla Cultura della Sicurezza, che significa porre la massima attenzione ai comportamenti propri e dei colleghi e passare dal dover lavorare in sicurezza al voler lavorare in sicurezza.

I dati

Stando agli ultimi dati INAIL, nei primi 9 mesi del 2023 le denunce di infortunio in Piemonte sono state 31.102, con 62 infortuni mortali, di cui 7 ad Alessandria, e 1.131 casi di malattie professionali a livello regionale, di cui 147 ad Alessandria.

Ciò nonostante, lo stabilimento Solvay di Spinetta Marengo si è distinto in questo contesto per aver registrato quest’anno zero infortuni ai dipendenti, un numero in linea con gli anni passati e ottenuto grazie ad un costante impegno dell’azienda per la sicurezza dei suoi lavoratori.

Le parole

Così il presidente ANMIL di Alessandria Roberto Mandirola: “Siamo grati a Solvay per l’impegno volto alla promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, contribuendo a ridurre gli infortuni, fino ad arrivare a quota zero. Per noi non è uno slogan, ma una vera missione di vita, convivendo giornalmente con i tragici risvolti della mancata prevenzione. Auspichiamo che, grazie alle nostre testimonianze, possa cambiare la percezione del rischio e dei dispositivi di protezione”.