La Giunta regionale ha approvato lo schema di assegnazione dei 42 milioni previsti per la progettazione di 5 ospedali piemontesi, da realizzare con fondi Inail. La delibera autorizza anche le ASL ad accedere al fondo rotativo di Cassa depositi e prestiti. Con queste risorse sono coperte tutte le progettazioni degli ospedali che il piano di edilizia sanitaria regionale. Come è noto l’Inail finanzia l’intera opera, compresa la progettazione, il cui costo, ora anticipato dalla Regione, verrà poi restituito da Inail all’atto dell’approvazione del progetto e del suo finanziamento.

Questo meccanismo vale per la progettazione di ognuno dei 5 nuovi ospedali: Savigliano (8,8 milioni), Torino Nord (15,8 mln), Cambiano (16,5 mln), Ivrea (6,3 mln) e Alessandria (20,5 mln).

Le parole

Spiega il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio: “Dopo anni di immobilismo e investimenti zero, è ripartita la macchina dell’edilizia sanitaria piemontese. I prossimi mesi serviranno per le progettazioni, con l’obiettivo di realizzare tutte le strutture nei tempi previsti”.

Per l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, “la partita dell’edilizia sanitaria è strategica per modernizzare il parco ospedaliero del Piemonte. Le Aziende sanitarie appaltatrici possono contare sul sostegno della Regione, sia per il finanziamento dei progetti, sia sui passaggi tecnici e burocratici per gare di appalto e cantieri. Per questo, con Azienda Zero, abbiamo messo a disposizione un gruppo di lavoro di professionisti consultabile in caso di necessità”.