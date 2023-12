“L’universo femminile è in grado di valorizzare le destinazioni più di quanto riesca a farlo quello maschile” sostengono i fondatori di Vamonos-Vacanze.it tour operator specializzato in viaggi per single.

“Lo scopo del viaggio è quello di aprire la mente ma anche il cuore ed in questo le donne sono maestre” sottolineano i fondatori di Vamonos-Vacanze.it, tour operator specializzato in viaggi per single, a conduzione prevalentemente femminile.

Le donne sono la carta vincente. Qualche segnale c’era già: basti pensare al popolare programma televisivo “Donnavventura”, il docu-reality che coniuga la passione delle donne per l’avventura a quella per il viaggio, per un’esperienza straordinaria negli angoli più spettacolari del pianeta.

Ed è proprio così che sono i viaggi, lontani o vicini che siano, proposti sulla piattaforma, sono pensati per chi vuole vivere esperienze autentiche lontane dai vecchi stereotipi dei viaggi.

Insomma in futuro le donne cambieranno non solo il nostro modo di viaggiare ma anche e soprattutto quello di fare impresa.

Nel turismo, secondo quanto rileva Vamonos Vacanze.it, le donne occupano il 66% dei posti impiegatizi e costituiscono il 53% della manovalanza. Il 37% delle donne , inoltre, è un quadro ed il 22% è dirigente.

Le imprese femminili nel turismo e nel tempo libero in Italia sono oltre 148.000, fortemente concentrate nel segmento della ristorazione, con circa 57.000 attività attualmente gestite da donne. Bene anche il settore degli alloggi per vacanze e quello degli alberghi.