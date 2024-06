PROVVEDIMENTI VIABILI

Lavori di ripristino pavimentazione – Corso Carlo Marx, via Bonardi, corso Acqui, via De Amicis

Da oggi, lunedì 10, a venerdì 28 giugno, dalle ore 7 alle ore 18, sarà istituito il divieto di sosta ambo i lati e il restringimento della carreggiata nelle seguenti vie : corso Carlo Marx civ. 150; via Bonardi; corso Carlo Marx civ.85; corso Acqui civ.295; via De Amicis.

PROVVEDIMENTI VIABILI

Posa di linea elettrica – Sobborgo di Spinetta Marengo

Da lunedì 17 giugno a venerdì 5 luglio, dalle ore 7 alle ore 18, sarà istituito il transito a senso unico alternato con restringimento della carreggiata, in funzione dell’andamento del cantiere, in via del Ferraio, nel tratto compreso tra via Raimondi e via Genova.

Da mercoledì 19 giugno a mercoledì 26 giugno, dalle ore 7 alle ore 18, sarà istituito il transito a senso unico alternato con restringimento della carreggiata, in funzione dell’andamento del cantiere, in via dei Caduti, nel tratto compreso tra via Prospero Gozzo e via del Ferraio.

Da martedì 25 giugno a venerdì 28 giugno, dalle ore 7 alle ore 18, sarà istituito il transito a senso unico alternato con restringimento della carreggiata, in funzione dell’andamento del cantiere, in via Ernesto Torre, nel tratto compreso tra il civico 18 e via del Ferraio.

Da lunedì 24 giugno a venerdì 5 luglio, dalle ore 7 alle ore 18, sarà istituito il transito a senso unico alternato con restringimento della carreggiata, in funzione dell’andamento del cantiere, in via Vespa.

Da lunedì 24 giugno a venerdì 12 luglio, dalle ore 7 alle ore 18, sarà istituito il transito a senso unico alternato con restringimento della carreggiata, in funzione dell’andamento del cantiere, in via Genova, nel tratto compreso tra il civico 40 e via Romera.