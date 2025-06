Martedì 10 giugno: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Carlo Ancelotti (1959), Italia, ex-calciatore e allenatore.

è il più vincente della storia del calcio. Giocò con Parma, Roma, Milan (442-41) vincendo 3 scudetti (1 Roma, 2 Milan), 4 Coppe Italia (Roma), 1 Supercoppa (Milan), 2 Coppe Campioni, 2 Supercoppe Uefa, 2 Intercontinentali (Milan). In Nazionale (26-1) fu Bronzo a Italia ’90. In panchina (1.343), con Reggiana, Parma, Juve, Milan, Chelsea, PSG, Real, Bayern, Napoli, Everton, Real ha un palmarés mostruoso: 6 scudetti (Milan, Chelsea, PSG, Bayern, Real), 5 Coppe nazionali (Milan, Chelsea, Real), 5 Supercoppe (Milan, Chelsea, 2 Bayern), 5 Champions (2 Milan, 2 Real), 5 Supercoppe Uefa (2 Milan, 2 Real), 4 Mondiali per Club (Milan, 2 Real), 1 Intertoto