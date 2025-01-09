Costume & Società Viaggiando Video

Un treno Regionale con livrea dedicata a X Factor

Set 9, 2025


MILANO (ITALPRESS) – Per il secondo anno consecutivo, Regionale di Trenitalia è partner ufficiale di X Factor, il talent-show di Sky che parte l’11 settembre con l’edizione 2025 che vede ancora Giorgia alla conduzione. Per annunciare la collaborazione, è stato svelato alla stazione di Milano Centrale un treno Regionale con livrea dedicata, che riporta il messaggio “X Factor Accende il talento. Viaggia con la musica” e i volti di Giorgia e dei giudici, Francesco Gabbani, Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi. Regionale di Trenitalia accompagnerà gli aspiranti concorrenti nel loro viaggio verso Milano per partecipare alle Audizioni dello show: inoltre, ogni venerdì dal 24 ottobre al 28 novembre, in occasione degli showcase “Music Tracks”, ospiterà in stazione gli artisti eliminati nel corso dei Live Show, offrendo loro la possibilità di esibirsi nella prima performance ufficiale dopo l’uscita dal programma.
