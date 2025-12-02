IN EVIDENZA Viaggiando Video

ITA Airways rinnova l’Hangar Lounge di Roma Fiumicino

Dic 2, 2025
FIUMICINO (ROMA) (ITALPRESS) – ITA Airways rinnova la sua Hangar Lounge presso il Terminal 1 dell’area d’imbarco A dell’Aeroporto di Roma Fiumicino. E lo fa con “Viaggiare in tutti i sensi”, un evento multisensoriale che ha coinvolto gli ospiti della lounge. Un ambiente all’insegna dello stile dove ogni dettaglio fa la differenza: 135 mq in più, 65 nuove sedute, per un totale di 205 posti, un ingresso alla sala ampliato di 50 mq e un nuovo welcome desk, per offrire un’accoglienza ancora più funzionale e spaziosa.f04/sat/azn

