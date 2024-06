Lunedì prossimo, 1° luglio , la 3^ tappa del Tour de France numero 111, Piacenza-Torino , attraverserà la provincia di Alessandria, bloccando di fatto, da metà mattina al primo pomeriggio, Tortona e il capoluogo.

Il percorso

I corridori, in arrivo da Voghera, passeranno Pontecurone, attraverseranno Tortona (corso Romita, via XX Settembre, piazza Battisti, via Veneto, corso Fausto Coppi, via Caduti della Libertà, via Balustra) procedendo verso Alessandria per San Giuliano e Spinetta Marengo. Al semaforo di McDonald’s gireranno a sinistra, passeranno la rotonda Amag, in fondo a corso Borsalino svolteranno sul cavalcavia entrando in corso Carlo Marx, proseguendo verso Cantalupo, passando Castellazzo per arrivare a Carentino, puntando Asti e poi l’arrivo a Torino.

I divieti

Ad Alessandria le strade interessate dal percorso saranno chiuse dalle 11 alle 15 e sarà impossibile attraversare il percorso. Chi arriva o va verso Novi e Tortona deve percorrere l’autostrada perché il raccordo SS10-SS35bis, in zona Bellavita, sarà chiuso. Bloccate anche la rotonda Stortigliona, strada Gorilla, le uscite della tangenziale in zona retail e per Spinetta. Chiuse anche le rotonde Amag, semaforo Kimono-Koala, cavalcavia.

Accesso alla stazione consentito solo dalla rotonda Hotel Londra per viaggiatori, poste, taxi, servizi.

Per il percorso quartiere Pista-zona ospedale e viceversa percorrere la tangenziale tra le uscite Panorama e viale Forlanini.

Per il percorso quartiere Cristo-Centro e viceversa scegliere via Vecchia dei Bagliani o la tangenziale.

Attenzione

dalle ore 15 di domenica 30 giugno sino alle ore 16 di lunedì 1° luglio divieto di fermata con rimozione forzata in spalto Gamondio, semicarreggiata nord, nel tratto compreso tra il fronte numero civico 1/F e via Montebello;

dalle ore 00 alle ore 16 di lunedì 1° luglio divieto di fermata con rimozione forzata su ambo i lati nelle vie: San Giuliano Vecchio, Piacenza, Sale, SS10, Marengo, San Giovanni Bosco (tra via Marengo e via Don Orione), Sardegna, Don Orione, San Giovanni Bosco (tra via de Negri e via Sardegna), spalto Gamondio, corso Borsalino, viale Brigate Ravenna, viale Tivoli, corso Carlo Marx, via Bonardi (tra il numero 8 e corso Carlo Marx), corso Acqui (tra corso Marx a Cantalupo), strada Acqui.