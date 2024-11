Piemonte: sono già 1.000 gli iscritti ai corsi di guida per neo-patentati

La Regione Piemonte prosegue con grande successo l’iniziativa dei Corsi di guida sicura destinati ai neopatentati residenti in Piemonte. L’obiettivo è promuovere la cultura della sicurezza stradale tra i giovani conducenti e ridurre i rischi alla guida.

Ad oggi, sono già circa 1000 i neopatentati iscritti, di cui 572 hanno già completato il corso. Un’opportunità unica per i giovani tra i 18 e i 29 anni, che hanno conseguito la patente di tipo B dopo il 1° gennaio 2019. Ancora posti disponibili per giovani e scuole.

I corsi si svolgono nel Centro di guida sicura MotorOasi Piemonte di Susa (To) e prevedono una parte teorica e una parte pratica, per imparare le tecniche di guida sicura in un ambiente controllato. La quota di partecipazione per ogni iscritto è di 48,72 euro, mentre il restante importo è finanziato dalla Regione, che ha stanziato 490.000 euro per garantire la partecipazione di 2.500 neopatentati.

Oltre all’iscrizione individuale, la Regione Piemonte invita le scuole e gli istituti scolastici a promuovere l’iniziativa tra i propri studenti, organizzando iscrizioni cumulative. Le scuole possono prenotare date riservate per i propri gruppi, permettendo ai ragazzi di partecipare insieme a un’esperienza formativa e coinvolgente. L’iscrizione ai corsi è semplice: basta accedere alla piattaforma regionale e, una volta effettuato il pagamento, prenotare la data direttamente sul calendario online del Centro MotorOasi Piemonte.

Così l’assessore ai trasporti, Marco Gabusi: «”a sicurezza stradale dei nostri giovani è una priorità assoluta per la Regione Piemonte. I numeri dimostrano che l’iniziativa è apprezzata e l’obiettivo è sensibilizzare i neo-patentati, affinché acquisiscano maggiore consapevolezza e competenze nella guida“.