La Direzione Viabilità della Provincia di Alessandria rende noto che sarà chiusa fino a lunedì 23 ottobre 2023, e comunque fino ad ultimazione dei lavori, la SP n°180 “Spinetta M.go – Basaluzzo”, al km. 1+800, in corrispondenza del passaggio a livello in Spinetta Marengo, per lavori di armamento Ferroviario.

Durante l’interruzione il traffico veicolare verrà deviato sull’itinerario alternativo lungo SP n.35 bis e SP 181.