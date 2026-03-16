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Winnie (America-Eurasia Center) “Rapporti Usa-Kazakistan in forte crescita”

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Mar 16, 2026


ASTANA (KAZAKISTAN) (ITALPRESS) – Le relazioni tra gli Stati Uniti e il Kazakistan vedono un momento di crescita “positiva e produttiva”. È l’opinione di Ralph Winnie, vicepresidente dell’America-Eurasia Center, intervistato ad Astana dall’agenzia Italpress. Winnie è stato invitato a fare parte della squadra di 359 osservatori internazionali al referendum che ha chiesto ai cittadini kazaki un parere sul testo di una nuova Costituzione. Il testo prevede delle importanti modifiche all’assetto politico ma anche obiettivi di sviluppo in chiave economica, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e all’intelligenza artificiale.
lcr/ads/gtr

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