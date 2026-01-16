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VitalMatch Accelerator, a Torino il Demo Day delle 7 startup selezionate

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Set 16, 2026


TORINO (ITALPRESS) – Si è conclusa con il Demo Day all’Allianz Stadium di Torino la prima edizione di VitalMatch Accelerator, il programma dedicato alle startup che sviluppano soluzioni innovative negli ambiti sport, wellness e salute. Sette le startup selezionate, che hanno presentato i risultati raggiunti, l’evoluzione dei propri modelli di business e le prospettive di crescita davanti a una platea composta da promotori e partner, investitori, aziende corporate e rappresentanti dell’ecosistema dell’innovazione.
fsc/azn/gsl

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