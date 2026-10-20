IN EVIDENZA

Violenze Milano, Salvini “Ragazzini vanno fermati prima escano di casa”

Di

Ott 20, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Bisogna fare un’opera di prevenzione e poter fermare questi ragazzini di 14-15 anni che scrivono tranquillamente su TikTok e si danno appuntamento per devastare, saccheggiare, li devi fermare prima che escano di casa e lo puoi fare”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti e vicepremier Matteo Salvini, a margine della posa della prima
pietra del Campus Conservatorio al Bosco della Musica, nel quartiere milanese di Rogoredo commentando i fatti di Milano. “Li
devi poter arrestare dopo con l’arresto differito, se ripresi e individuati dalle telecamere, devi far rispettare il divieto di
andare in giro a volto coperto, che non è solo il Burqa, ma sono anche questi che vanno in giro col passamontagna senza essere a
sciare a Madonna di Campiglio – ha affermato Salvini -. Sono convinto che Milano non meriti le immagini devastanti e vergognose
del fine settimana, c’è bisogno di un accordo fra tutte le istituzioni e spero che la maggioranza sostenga compatta la proposta della Lega che chi organizza manifestazioni e cortei debba depositare una cauzione personale sul proprio conto corrente e in caso di danni ne paghi le conseguenze. Se minorenni pagano mamma e papà”.(ITALPRESS).

xv1/trl/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Fontana “Violenze non si possono accettare, ma serve anche risposta culturale”

Ott 20, 2026
IN EVIDENZA

Tg Sport – 20/10/2026

Ott 20, 2026
IN EVIDENZA

Di Donato (DS Automobiles) “Con N°7 Ds scrive un nuovo capitolo per il marchio”

Ott 20, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Le donne italiane studiano più degli uomini, ma restano indietro nel lavoro

Ott 20, 2026
TOP NEWS

Turismo green, la sfida della Sicilia passa da enogastronomia e grandi eventi

Ott 20, 2026
TOP NEWS

C’è lo Shakhtar per l’Inter, Chivu “Divertiamoci anche nelle difficoltà”

Ott 20, 2026
TOP NEWS

Da Roche e San Raffaele un nuovo servizio di refertazione di analisi in farmacia

Ott 20, 2026