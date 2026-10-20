Violenze Milano, Salvini “Ragazzini vanno fermati prima escano di casa”

MILANO (ITALPRESS) – “Bisogna fare un’opera di prevenzione e poter fermare questi ragazzini di 14-15 anni che scrivono tranquillamente su TikTok e si danno appuntamento per devastare, saccheggiare, li devi fermare prima che escano di casa e lo puoi fare”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti e vicepremier Matteo Salvini, a margine della posa della primapietra del Campus Conservatorio al Bosco della Musica, nel quartiere milanese di Rogoredo commentando i fatti di Milano. “Lidevi poter arrestare dopo con l’arresto differito, se ripresi e individuati dalle telecamere, devi far rispettare il divieto diandare in giro a volto coperto, che non è solo il Burqa, ma sono anche questi che vanno in giro col passamontagna senza essere asciare a Madonna di Campiglio – ha affermato Salvini -. Sono convinto che Milano non meriti le immagini devastanti e vergognosedel fine settimana, c’è bisogno di un accordo fra tutte le istituzioni e spero che la maggioranza sostenga compatta la proposta della Lega che chi organizza manifestazioni e cortei debba depositare una cauzione personale sul proprio conto corrente e in caso di danni ne paghi le conseguenze. Se minorenni pagano mamma e papà”.(ITALPRESS).

xv1/trl/gsl