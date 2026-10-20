Tg News – 20/10/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Governo, stretta sulla sicurezza, domani Cgil in piazza
– Scontri a Milano, 10 Daspo urbani dopo i primi controlli
– Allarme fake news su stupri e università incendiate
– Autotrasportatori, Salvini “Subito erogazione fondi stanziati”
– Coprifuoco mirati in Francia dopo le violenze
– Droni russi sui civili, 9 vittime in Ucraina
– Google, guasti in rete a diversi servizi cloud in Europa
– A Milano musica, cultura e nuovi talenti al centro di “Ploom Flavour Garden”
– Previsioni 3B Meteo per 21 Ottobre
azn
– Governo, stretta sulla sicurezza, domani Cgil in piazza
– Scontri a Milano, 10 Daspo urbani dopo i primi controlli
– Allarme fake news su stupri e università incendiate
– Autotrasportatori, Salvini “Subito erogazione fondi stanziati”
– Coprifuoco mirati in Francia dopo le violenze
– Droni russi sui civili, 9 vittime in Ucraina
– Google, guasti in rete a diversi servizi cloud in Europa
– A Milano musica, cultura e nuovi talenti al centro di “Ploom Flavour Garden”
– Previsioni 3B Meteo per 21 Ottobre
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