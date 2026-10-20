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Di Donato (DS Automobiles) “Con N°7 Ds scrive un nuovo capitolo per il marchio”

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Ott 20, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Con la nuova N°7 Ds scrive un nuovo capitolo per il marchio. È una vettura che raccoglie l’eredità della sua best seller, la Ds 7, a oggi la più venduta del brand. Si colloca a metà tra il segmento C-SUV e il D-SUV, e con lei vogliamo replicare il successo di vendita della Ds 7. Per caratteristiche tecniche, design e livello di comfort, si rivolge a un pubblico che cerca raffinatezza e uno stile di guida che riduca al minimo lo stress”. Lo ha detto all’Italpress Antonio Di Donato, Marketing manager di Ds Automobiles in Italia, in occasione della presentazione della nuova DS N°7.
xu9/mrc/gsl

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