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Violenta tromba d’aria nel Trapanese, ingenti danni alle auto e alle abitazioni

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Ott 9, 2026


MARSALA (TRAPANI) (ITALPRESS) – Una doppia tromba marina si è abbattuta sui territori di Marsala e Petrosino, causando diversi feriti, ingenti danni alle abitazioni e il ribaltamento di alcune autovetture. L’Arma dei Carabinieri di Marsala è impegnata sin dai primi momenti dell’emergenza, nell’ambito delle attività di soccorso coordinate dalla Prefettura di Trapani, nelle operazioni di assistenza alla popolazione e nello svolgimento dei servizi necessari alla gestione dell’emergenza, con servizi di vigilanza e “antisciacallaggio” per prevenire furti e intrusioni nelle abitazioni e negli immobili danneggiati.
mrc/azn
(Fonte video: Carabinieri)

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