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Centrodestra, Craxi “Alleanza con Vannacci? Snaturerebbe la coalizione”

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Ott 9, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Un’alleanza con Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, “Snaturerebbe la natura della coalizione di centrodestra. Forza Italia è un partito che si dice moderato non perché tiepido, ma perché rifiuta ogni forma di estremismo. È facile indicare un nemico, aizzare le paure delle persone, è più difficile costruire risposte credibili ai bisogni del Paese”. Lo ha detto la capogruppo al Senato di Forza Italia Stefania Craxi a margine dell’evento “L’ottimismo della volontà” organizzato a Milano dal partito.

xh7/col5//azn

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