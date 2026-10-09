Sea & Rivers, oltre 52 tonnellate di rifiuti raccolte

ROMA (ITALPRESS) – Oltre 52 tonnellate di rifiuti rimosse dall’ambiente in appena tre giorni. È il bilancio di Sea & Rivers, la mobilitazione nazionale organizzata da Plastic Free Onlus dal 25 al 27 settembre.In tutta Italia sono stati 182 gli appuntamenti, con il coinvolgimento di 4.418 volontari, impegnati nella pulizia di spiagge, fiumi, parchi e aree urbane. Complessivamente sono stati raccolti 52.784 chili di rifiuti.Un’operazione di pulizia, ma anche di sensibilizzazione: perché ciò che viene abbandonato nelle città, lungo le strade o nei parchi può essere trascinato dalla pioggia nei tombini, nei torrenti e nei fiumi, fino ad arrivare al mare.Tra i rifiuti raccolti anche numerosi mozziconi di sigaretta. Pesano poco sul totale, ma possono rilasciare microplastiche e sostanze inquinanti e finire negli ecosistemi acquatici.A guidare la raccolta per quantità è stato il Veneto, con oltre 8,4 tonnellate, seguito da Piemonte, Sicilia e Sardegna.Un bilancio che, secondo Plastic Free, conferma la necessità di intervenire non solo per ripulire, ma soprattutto per evitare che i rifiuti vengano dispersi nell’ambiente.

gsl