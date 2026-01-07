UniCredit rafforza la sua presenza a Sassari con la filiale in Piazza d’Italia

SASSARI (ITALPRESS) – UniCredit rafforza la propria presenza a Sassari con l’inaugurazione della filiale di via Jacopo Moleschott 6, una struttura rinnovata a pochi passi dalla centrale Piazza d’Italia e pensata per offrire a famiglie e imprese servizi sempre più accessibili e una migliore esperienza nel rapporto con la Banca.

La nuova sede offre alla clientela spazi moderni, accoglienti e funzionali, progettati per garantire una qualità del servizio sempre maggiore e favorire il rapporto diretto con i consulenti.

L’intervento si inserisce nella strategia di UniCredit, volta a coniugare l’innovazione e lo sviluppo dei canali digitali con una presenza fisica qualificata e capillare sul territorio. La nuova sede, situata nel cuore commerciale della città, ospita le divisioni Retail, Corporate e Private, offrendo un servizio integrato e specializzato per le diverse esigenze della clientela.

Nel primo semestre del 2026, le nuove erogazioni da parte della Banca nella sola provincia di Sassari hanno superato i 50 milioni di euro, con un incremento di oltre il 41% rispetto allo stesso periodo del 2025, rappresentando una delle aree più dinamiche dell’intera regione.

Un andamento che conferma la crescente domanda di credito e il sostegno della Banca all’economia locale, in particolare al sistema produttivo regionale. Più in generale, in Sardegna, UniCredit ha registrato nel semestre nuove erogazioni per oltre 170 milioni di euro, in crescita di circa il 30% rispetto all’anno precedente. A trainare l’aumento sono soprattutto le imprese: le nuove erogazioni al segmento Corporate sono incrementate del 46,2%, arrivando così a toccare i 110 milioni di euro. Il segmento Retail, invece, è cresciuto dell’8,1%, sfiorando i 60 milioni di euro.

Lo stock complessivo dei prestiti nell’Isola ha superato 1 miliardo di euro, mentre il totale delle attività finanziarie della clientela ha raggiunto circa 3,3 miliardi di euro.

La nuova filiale di via Moleschott nasce quindi con l’obiettivo di accompagnare ulteriormente famiglie, professionisti e imprese del territorio, rafforzando la relazione con la clientela e con il tessuto economico locale.

UniCredit è presente in Sardegna con una rete di 35 sportelli e serve complessivamente 100 mila clienti. Nel primo semestre del 2026 la Banca ha acquisito nell’Isola oltre 1.800 nuovi clienti, confermando il ruolo della Sardegna tra i territori strategici per lo sviluppo della propria attività.

“Siamo felici di rafforzare la nostra presenza in una piazza importante come Sassari e, più in generale, in Sardegna. La forte crescita organica delle nostre attività sull’intero territorio regionale testimonia l’efficacia della strategia UniCredit Unlimited e l’elevata qualità dei servizi e delle soluzioni che mettiamo ogni giorno a disposizione di imprese e famiglie – ha affermato Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit -. La nuova filiale di Sassari Piazza d’Italia conferma la vicinanza e l’impegno di UniCredit nel supportare i propri clienti con competenza, innovazione ed efficienza”.

“La nuova filiale di UniCredit Piazza d’Italia è stata sviluppata per fornire servizi e prodotti di alta qualità alla nostra clientela sassarese in maniera semplice, veloce e competente – ha dichiarato Marianna Plafoni, Regional Manager Centro di UniCredit -. Questa nuova apertura rinsalda il nostro presidio sul territorio sardo, dove intendiamo crescere ulteriormente in termini di attività e risorse locali. Continuiamo a supportare la trasformazione della rete e offrire servizi sempre più vicini alle esigenze di famiglie, imprese e comunità sarde”.

– Nella foto Marianna Plafoni e Remo Taricani, fonte ufficio stampa Unicredit –

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