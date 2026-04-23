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Vespa, 80 anni di stile italiano che ha conquistato il mondo

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Apr 23, 2026


ROMA (ITALPRESS) – La Vespa compie ottant’anni e continua a essere uno dei simboli più riconoscibili dell’industria e dello stile italiano nel mondo. Il brevetto fu depositato il 23 aprile del 1946 e da allora quasi venti milioni di esemplari hanno percorso le strade dei cinque continenti, trasformando uno scooter in un vero fenomeno di costume e mobilità. Nata dalla ricostruzione industriale del dopoguerra e dall’intuizione di Enrico Piaggio, la Vespa rappresentò una soluzione semplice e accessibile per la mobilità individuale di un Paese che usciva dal conflitto. Il progetto dell’ingegnere aeronautico Corradino D’Ascanio introdusse innovazioni tecniche decisive, come la scocca portante e una posizione di guida più comoda e protettiva, elementi che contribuirono al successo del modello fin dagli anni Cinquanta. Nel tempo la Vespa è diventata molto più di un mezzo di trasporto: ha accompagnato la crescita economica e sociale di intere generazioni, entrando nel cinema, nella musica e nell’immaginario collettivo. Già a pochi anni dal debutto la produzione si diffuse in diversi Paesi e lo scooter italiano divenne uno dei primi marchi globali della mobilità. Oggi la Vespa resta un prodotto industriale attuale, realizzato in più stabilimenti tra Europa e Asia e capace di evolversi sul piano tecnologico senza rinunciare al design che l’ha resa un’icona. Un equilibrio tra tradizione e innovazione che spiega perché, a ottant’anni dalla nascita, continui a essere uno dei simboli più duraturi della mobilità su due ruote.
abr/gtr

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