Venezuela, Tajani “Lavoriamo per liberare Trentini e altri detenuti italiani”

NIAGARA-ON-THE-LAKE (CANADA) (ITALPRESS) – “Seguiamo con molta attenzione la situazione in Venezuela e dei nostri concittadini detenuti. Stiamo facendo di tutto per farli uscire dalle carceri di Caracas. Sono detenuti politici, non sono dei criminali: è un tema che ci sta particolarmente a cuore. Stiamo lavorando a livello politico” e “a livello diplomatico. In tutti i modi cercheremo di riportare a casa i detenuti italiani, compreso Trentini che è da un anno ancora in carcere e non si riesce capire cosa intende fare il regime. Noi lavoriamo per la liberazione di tutti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della riunione dei ministri degli Esteri del G7 in Canada. In Venezuela “vedremo cosa accadrà: certamente c’è un’involuzione della situazione, c’è una tensione crescente con gli Stati Uniti soprattutto, perché gli americani sanno contrastando il traffico di stupefacenti”.

(Video di Stefano Vaccara)