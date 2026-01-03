Venezia, Borghi “Con Amelio un viaggio nell’empatia”





VENEZIA (ITALPRESS) – “Questo personaggio non mi somiglia. Amelio mi ha portato in luoghi emotivamente inesplorati, spingendomi a interrogarmi su empatia, responsabilità e indifferenza. Ho cercato di mettere da parte me stesso per lasciare spazio a Davide, un personaggio dal quale ho imparato molto”. Lo ha detto Alessandro Borghi, protagonista di “Nessun dolore” di Gianni Amelio, presentato fuori concorso a Venezia.

xr7/mgg/mrv (video di Federica Polidoro)