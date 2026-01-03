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Giochi del Mediterraneo, Molfetta “Numeri importanti, risposto alle critiche”

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Set 3, 2026


TARANTO (ITALPRESS) – “Abbiamo raggiunto numeri importanti, con una delegazione azzurra eccezionale che ha portato a casa medaglie importanti”. Così il direttore generale dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Carlo Molfetta, traccia un bilancio della manifestazione durante la conferenza di chiusura. Il direttore generale ha sottolineato il valore dei risultati ottenuti dall’Italia e il lavoro portato avanti dall’organizzazione nel corso della rassegna. “Ho ricevuto tante critiche, ho lavorato tanto e ho risposto anche grazie al mio staff”, ha spiegato Molfetta, rivendicando il contributo della squadra che lo ha affiancato nella gestione dei Giochi.
xt8/glb/azn

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