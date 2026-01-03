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Giochi Mediterraneo, Ferrarese “Partiti in ritardo, ma fatto numeri importanti”

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Set 3, 2026


TARANTO (ITALPRESS) – “Boussayene ha detto che ho fatto cose folli. Se avessi utilizzato soltanto i poteri da commissario, avremmo finito tutto sette mesi dopo”. Così Massimo Ferrarese, commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, intervenendo a margine della conferenza di chiusura della manifestazione. Ferrarese ha sottolineato il lavoro svolto per rispettare gli obiettivi nonostante le difficoltà iniziali e i tempi stretti. “Siamo partiti in ritardo, nonostante tutto abbiamo fatto numeri importanti”, ha spiegato il commissario, evidenziando la necessità di intervenire con decisione per recuperare il tempo perso.
xt8/glb/azn

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